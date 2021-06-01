شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات «المركزي» تنمو 199% في أول 4 أشهر 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصول «المركزي» تنمو 0.4% إلى 471.95 مليار درهم في إبريل

99.43 مليار الارتفاع في حيازات المصرف في السندات الأجنبية في 4 أشهر

دبي: عبير أبو شمالة

ارتفعت الأصول الإجمالية لمصرف الإمارات المركزي بحوالي 0.4% إلى 471.95 مليار درهم في نهاية إبريل 2021 مقابل 470.02 مليار درهم في نهاية مارس.

ووفقاً لبيانات المصرف المركزي ارتفعت قيمة استثماراته الإجمالية بحوالي 199.2% منذ بداية العام إلى 149.34 مليار درهم مقابل 49.92 مليار درهم في نهاية العام الماضي. ووصل الارتفاع في استثمارات المصرف المركزي على أساس شهري إلى 10% في إبريل مقارنة بحوالي 135.83 مليار درهم في نهاية مارس 2021.

وتراجعت السيولة وأرصدة المركزي لدى البنوك بحوالي 11.4% على أساس شهري في إبريل الماضي إلى 229.55 مليار درهم.

وارتفعت قيمة ودائع المركزي 81.4% إلى 50 مليار درهم في نهاية إبريل مقابل 27.57 مليار درهم في نهاية مارس 2021.

وارتفعت قيمة القروض والودائع من المركزي للبنوك بحوالي 2.4% إلى 25.61 مليار درهم في نهاية إبريل مقابل 25.02 مليار درهم في نهاية مارس 2021.

13.5 مليار ارتفاع في حيازات السندات الأجنبية في إبريل

وارتفعت أصول المركزي الأجنبية بحوالي 0.3% إلى 393.78 مليار درهم مقابل 392.44 مليار درهم في نهاية مارس 2021. وارتفعت قيمة حيازات «المركزي» من السندات الأجنبية بحوالي 15% على أساس شهري في إبريل الماضي إلى 103.44 مليار درهم مقابل 89.93 مليار درهم في نهاية مارس، أي بواقع 13.51 مليار درهم. وكان «المركزي» رفع حيازاته من أوراق الدين الأجنبية بزيادة 99.43 مليار درهم منذ بداية العام مقابل 4.01 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2020.