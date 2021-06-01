شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 200 وحدة عقارية بـ 423 مليوناً خلال 24 ساعة في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة، الثلاثاء، تسجيل 234 مبايعة بقيمة 608.46 مليون درهم، منها 29 مبايعة للأراضي بقيمة 185.46 مليون درهم و205 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 423 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة، تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 90 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 27 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 37 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 82 مليون درهم، وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم.

وسجلت الرهون 926.82 مليون درهم منها 12 رهن أراض بقيمة 834.27 مليون درهم و51 رهناً لفلل وشقق بـ92.55 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الممزر بقيمة 750 مليون درهم، وأخرى في منطقة الوصل بقيمة 42 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 59.54 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخوانيج الأولى بقيمة 52 مليون درهم وأخرى في منطقة منخول بقيمة 3 ملايين درهم.