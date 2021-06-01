بداية مثالية للأسهم في أولى جلسات يونيو

أبوظبي: مهند داغر

حققت الأسهم مكاسب جيدة في مستهل تعاملات يونيو/ جزيران، مع إغلاق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع 0.83% إلى مستوى 6613 نقطة، بينما قفز مؤشر سوق دبي 1.41% إلى 2837 نقطة.

واستقطبت الأسهم سيولة 1.83 مليار درهم، منها 1.58 مليار درهم في سوق أبوظبي و248.9 مليون درهم في سوق دبي، بينما سجلت الكميات المتداولة من الأسهم 376.2 مليون سهم، توزعت بواقع 191.3 مليون سهم في أبوظبي و184.9 مليون سهم في دبي.

وقادت الإرتفاعات في سوق العاصمة أسهم مؤثرة مثل «الدار» 1.37% و«أبوظبي التجاري» 1.18% و«اتصالات» 1% في وقت قفز «أدنوك للتوزيع» 10% بعد تراجعه لأكثر من جلسة متتالية.

وفي سوق دبي، ارتفعت أسهم «إعمار العقارية» 2.53% و«إعمار مولز» 1.02% و«العربية للطيران» 1.46% و«دبي الإسلامي» 1.25% و«الإمارات دبي الوطني» 1.44%.