انطلاق أولى رحلات محطة «إكسبو 2020» للمصرّح لهم

دبي: محمد ياسين

انطلقت اليوم أول رحلة لمحطتي «مجمع دبي للاستثمار» و«إكسبو 2020»، حيث تتاح الأخيرة للعاملين بمنطقة إكسبو، والمصرح لهم بالدخول إليها، وتفتتح رسمياً للجمهور، في الأول من أكتوبر المقبل، تزامناً مع انطلاق فعاليات «إكسبو دبي».

وخلال جولة إعلامية نظمتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لوسائل الإعلام الثلاثاء، أكد أحمد الخطيب، نائب رئيس التطوير والتسليم العقاري في منطقة إكسبو 2020، أن تدشين المحطة للعالمين والمصرح لهم بدخول الموقع، خطوة إيجابية ومهمة لرسم ملامح افتتاح الحدث العالمي.

وقال إن المحطة، تتميز بجمال تصميمها وقدرتها الاستيعابية التي سيكون لها أثر كبير خلال الحدث وبعده. مشيراً إلى أن مسار «إكسبو» يمثل أهمية كبيرة في تطوير المنطقة العقاري ويزيد من مصادر جذبها السكاني.

فيما قال حسن المطوع، مدير إدارة تشغيل القطارات في الهيئة، إن الطاقة الاستيعابية لمحطة «إكسبو»، تبلغ 27 ألف راكب في الساعة. فيما تبلغ لمحطة مجمع دبي، 14 ألفاً في الساعة، وتخدم نحو 80 ألفاً يعيشون في محيطها.

ويأتي افتتاح المحطتين بعد إتمام جميع الاختبارات الخاصة بكفاءة أداء أنظمة القطارات والسلامة، وعمل التجارب التشغيلية من مشغل خدمة القطارات، للتحقق من جاهزية المشغل قبل البدء بالتشغيل الفعلي للخدمة التي أجريت عليها في المرحلة الماضية 31 عملية اختبار ناجحة، شملت مركز مراقبة العمليات، وعمليات المحطات، وطاقم عربات القطارات، وفريق الهندسة والصيانة، وخدمات الطوارئ. كما انتهت الهيئة من تدريب 152 موظفاً، استعداداً للمرحلة الثانية.

وبينت الهيئة أن أولى رحلات مترو دبي من محطة الراشدية على الخط الأحمر إلى محطة إكسبو 2020 والعكس، ستنطلق من السبت إلى الأربعاء، في الخامسة صباحاً، وآخر رحلة في 12 ليلاً. فيما تنطلق الرحلة الأولى يوم الخميس في الخامسة صباحاً، والأخيرة في الواحدة بعد منتصف الليل.

وتبدأ الرحلة الأولى يوم الجمعة في العاشرة صباحاً، والأخيرة في الواحدة بعد منتصف الليل. وتستغرق الرحلة من الراشدية إلى «إكسبو»، ساعة و14 دقيقة، وسيكون زمن التقاطر بين القطارات دقيقتين و38 ثانية في أوقات الذروة، بمعدل 24 قطاراً في الساعة الواحدة/ في الاتجاه الواحد، وبطاقة استيعابية تقدر بـ 16 ألف راكب في الساعة في الاتجاه الواحد.

فيما تستغرق الرحلة بين محطتي جبل علي والإمارات للصرافة، 11 دقيقة و42 ثانية، وسيكون زمن التقاطر ثابتاً بين القطارات 7 دقائق و30 ثانية، وسيُقدم موعد تشغيل الخط الأخضر لمترو دبي، ليكون في الخامسة صباحاً، وسيكون زمن التقاطر بين القطارات 5 دقائق في أوقات الذروة.