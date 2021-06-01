السيطرة على حريق بمبنى مهجور دون إصابات في الشارقة

الشارقة: محمود محسن

تمكنت فرق الدفاع المدني في إمارة الشارقة، من السيطرة على حريق مبنى مهجور يقع على شارع الوحدة، ظهر أمس دون وقوع أي إصابات.

وصرح مصدر مسؤول أنه ورد غرفة العمليات بإدارة الدفاع المدني، بلاغ الساعة 12:08 ظهراً، يفيد بوقوع حريق في مبنى مهجور مكون من 5 طوابق، في شارع الوحدة، وعليه دفعت عربات الإطفاء من مركزي الإدارة وسمنان.

وباشرت فرق الإطفاء التعامل مع الحريق فور الوصول إلى الموقع، حيث تبين أن المبنى صدر به أمر إزالة، ولا يوجد به سكان. فيما ساعدت الأخشاب بداخله على ارتفاع السنة اللهب وزيادة كثافة الأدخنة، حيث تضرر الطابق الأول والميزانين من آثار الحريق. وسيطر رجال الدفاع المدني على الحريق تماماً خلال ساعة، دون وقوع أي إصابات، وأجريت عمليات تبريد الموقع، تفادياً لتجدد الحريق، استعداداً لتسليمه للجهات المعنية للوقوع على أسباب الحريق.