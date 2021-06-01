الاقتصاد

أسعار المستهلكين فى أوروبا ترتفع فى مايو بأعلى وتيرة فى 3 سنوات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر أيار/مايو مرتفعة بنسبة 2.0% ،بأعلى وتيرة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ،أفضل من توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 1.9% ، أفضل من القراءة السابقة ارتفاع 1.6%.

 

وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.9%، طبقا لتوقعات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.9% ،أفضل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.7% ، هذا البيان إيجابي للعملة الأوروبية الموحدة"اليورو".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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