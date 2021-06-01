شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، فى ظل انحسار احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة فى وقت مبكر عن 2023 ،فى المقابل بدأت الضغوط التضخمية تلقي بظلالها على صانعي السياسة النقدية الأوروبية ،عقب ارتفاع الأسعار فى أيار/مايو بأعلى وتيرة فى حوالي ثلاث سنوات.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.2241$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2223 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2213$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفضل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وعلى صعيد تعاملات أيار/مايو المنصرم ،حققت العملة الأوروبية الموحدة"اليورو" ارتفاعا بنسبة 1.7% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني مكسب شهري على التوالي ،بعد التأكيدات المستثمرة من صانعي السياسة النقدية فى الولايات المتحدة على كون ارتفاع التضخم عابرا ،لا يحتاج إلى تعديلات سريعة فى وتيرة شراء السندات أو رفع أسعار الفائدة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى ظل احتياج المستثمرين إلى المزيد من الأدلة القوية حول ارتفاع الأسعار فى الولايات المتحدة وعن تحسن سوق العمل الأمريكي ،حتى يتمكنوا من تسعير احتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

فى أوروبا ،ارتفعت معدلات التضخم الأوروبية فى أيار/مايو بأعلى وتيرة فى حوالي ثلاث سنوات ، تحديدا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ،ليزداد الضغط التضخمي على صانعي السياسة النقدية الأوروبية ،والذي إذا كان استمر لفترة ليست بالقصيرة ،سوف يجبر المركزي الأوروبي على تقليص برنامج التحفيز النقدي والتفكير فى رفع أسعار الفائدة.