شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستفيد من معرفتك بالتداول مع BDSwiss والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في ظل إجراءات العزل والإغلاق التام التي تم فرضها على الصعيد العالمي وارتفاع البطالة، لجأ عدد كبير من الناس إلى البحث عن مصادر دخل بديلة العام الماضي. وشهد وسطاء الفوركس وعقود الفروقات أعدادًا قياسية من المتداولين الجدد والذين كان الكثيرون منهم يقومون بالتداول للمرة الأولى. فالمتداولين عديمي الخبرة أو الذين ليس لديهم الوقت للتداول بأنفسهم كانوا يبحثون عن حلول مجدية وعملية. وصحيح أن التداول بنسخ الصفقات كان موجودًا منذ سنوات طويلة ولكنه في عام 2020 أصبح في دائرة الضوء وبؤرة الاهتمام.

ويتيح التداول بنسخ الصفقات الفرصة للمتداولين للاستفادة بما يتمتع به شخص آخر من خبرة في السوق ومعرفة بالتداول وإدارة المخاطر. كما يتيح التداول بنسخ الصفقات أيضًا للمتداولين المحنكين ذوي الخبرة في المجال لتوجيه وإرشاد غيرهم في تنويع محافظهم الاستثمارية. فبدلاً من وضع رأسمالهم بالكامل في مركز واحد أو إستراتيجية واحدة أو أصل واحد، يمكن أن يتعلم المتداولون استخدام استراتيجيات تداول متعددة في الأسواق المختلفة.

وإذا كنت أحد المتداولين المحنكين ذوي الخبرة، يمكن أن تمنحك BDSwiss الفرصة كي تستفيد من معرفتك عن طريق التداول بنسخ الصفقات (وهو متاح فقط للعملاء المقيمين خارج الاتحاد الأوروبي) وربح عمولات مدهشة. فبعد أن تصبح شريكًا، يمكنك مشاركة استراتيجيات التداول الخاصة بك مع مجتمع ضخم من المتداولين الذين يتوزعون في أكثر من 180 دولة حول العالم. وبجانب العمولات التنافسية، يمكنك أن تربح أيضًا من خلال رسوم الأداء على نتائج التداول الخاصة بعملائك.

انضم لكوكبة المتداولين الأساتذة عبر برنامج المنتسبين والشركاء المعرفين

يتيح برنامج BDSwiss للمنتسبين لأي شخص يتمتع بوجود قوي على شبكة الإنترنت في الأسواق المالية أن يستفيد من برامج المكافآت التنافسية التي تقدمها الشركة من خلال إحالة العملاء إلى موقع الشركة الإلكتروني. في حين يمنحك برنامج شراكة الوسطاء المعرفين الفرصة لأن تصبح شريكًا مع واحدة من أكثر الشركات موثوقية في المجال والتي تقدم لعملائها أكثر منصات التداول تطورًا وحداثة وموارد تعليمية شاملة.

وإذا كنت متداولاً ناجحًا ذو سجل مثبت وحافل بالإنجازات، يمكنك أن تبدأ في تقديم الاستراتيجيات على منصة MT4 التي تقدمها الشركة والتي تتميز بسهولة الاستخدام واحتواءها على عدد كبير من الخصائص والمميزات. ويتميز تطبيق BDSwiss للهواتف المحمولة بأنه فائز بالعديد من الجوائز المرموقة، ويحتوي على واجهة تداول سهلة الاستخدام والتي تتيح لك إدارة مراكزك ومتابعة الأسواق أثناء التنقل. وليس عليك إلا تنشيط التداول بنسخ الصفقات من "الإعدادات" وبعدها ستصبح مستعدًا للانطلاق. وسيكون بمقدور عملائك مشاهدة أنشطتك في التداول على لوحة التحكم الخاصة بهم واختيار ما إذا كانوا يريدون نسخ استراتيجياتك. وبمجرد أن يبدءوا في نسخ صفقاتك، ستربح رسوم الأداء والتي تعتمد على نتائج التداول الخاصة بهم.

وبصفتك أحد المتداولين الأساتذة وشريكًا، ستتلقى شهريًا عمولاتك الأساسية ورسوم الأداء الخاصة بك نظير إحالة العملاء إلى الشركة. وتعتمد رسوم الأداء على الصفقات الرابحة في الشهر السابق، يتم دفعها في بداية الشهر التالي.

مميزات برنامج شركاء BDSwiss

ستكون جزءًا من برنامج شراكة حائز على جوائز مرموقة بفضل المعدل المرتفع لتحويل العملاء المحتملين لعملاء فعليين والذي يبلغ في المتوسط 37%، والمسارات التسويقية الآلية والمحسنة، وسداد المدفوعات المستحقة في موعدها المستحق دون أي تأخير، ومراكز الاتصال المتخصصة. ويمنحك التداول بنسخ الصفقات أيضًا الفرصة لتعظيم مشاركة العملاء، ولاسيما المتداولين المبتدئين الذين ربما يفضلون إتباع خبير محنك مثلك والتعلم منك.

وهذا الأمر لن يؤدي إلى زيادة أرباحك فحسب وإنما يمكن أيضًا أن يساعدك في خلق سمعة ممتازة لك في السوق. ويتميز إعداد المنصة بالسهولة الشديدة بفضل وجود مراكز الاتصال التي يتحدث موظفوها بلغات متعددة والتي تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا/5 أيام أسبوعيًا من أجل مساعدتك وتقديم أي دعم قد تحتاجه.

وتضم BDSwiss أكثر من 17500 شريك مسجل حول العالم، ويبلغ إجمالي المدفوعات التي تدفعها الشركة لهم شهريًا أكثر من 7 مليون يورو. وعندما تختار أن تكون شريكًا مع هذا البرنامج العريق والمصمم بشكل رائع فإنك ستحصل على العديد من المزايا. الق نظرة:

1. جميع الأدوات التي تحتاجها الاستفادة ماديًا من حركة تصفح مواقعك الإلكترونية

عندما تقوم بإحالة العملاء إلى BDSwiss فإنك تقدمهم إلى منصة رفيعة المستوى وفائزة بجوائز مرموقة ستعزز تجربتهم في التداول. ويشمل ذلك منصات التداول المتقدمة، والوصول إلى أكثر من 1000 من أزواج الفوركس وعقود الفروقات على أصول متعددة، والأخبار والتحليلات اليومية للسوق، والسيولة المرتفعة، وأنواع الحسابات المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المختلفة لجميع عملائك. ويمكن لعملائك من المتداولين تعظيم قدراتهم في التداول إلى أقصى حد ممكن بفضل شفافية الرسوم وفروق الأسعار الضيقة والتنفيذ فائق السرعة.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتمتع بالوصول إلى أدوات فعالة لإدارة حركة التصفح بمواقعك الإلكترونية والاستفادة منها ماديًا.

2. سهولة ضم العملاء والدعم المتميز

إن السهولة في عملية ضم العملاء الجدد تتيح لك زيادة معدلات تحويل العملاء المحتملين لعملاء فعليين إلى أقصى مستوى ممكن. ويشعر العملاء بامتنان شديد لخدمة دعم العملاء المتخصصة المقدمة بلغات متعددة والتي تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا/5 أيام أسبوعيًا، كما ينظر العملاء ببالغ التقدير إلى توفير الشركة لطرق الدفع المحلية والدولية المتعددة.

3. مجموعة واسعة ومتنوعة من المواد التسويقية

عزز تواجدك على شبكة الإنترنت وتواصل مع المتداولين من خلال مواد تسويقية مختلفة والتي تشمل صفحات الهبوط، والشعارات المعروضة، والسلع والمنتجات التي تحمل علامة الشركة التجارية، والأحداث التعليمية التي ترعاها الشركة للمتداولين، والندوات المحلية لتطوير الأعمال..

4. حل تتبع شامل وكامل

تتبع جميع أنشطة عملائك وعمليات تحويل العملاء المحتملين لعملاء فعليين من خلال منصة واحدة مصممة خصيصًا لشركائنا المنتسبين. وتوفر BDSwiss تحكمًا كاملاً في أرباحك بفضل هيكل العمولة الشفاف وذو الطابع الشخصي والذي يمكن تتبعه في الوقت الفعلي. كما يمكنك أيضًا تتبع حركة التصفح الخاصة بك عبر الهاتف المحمول بشكل مستقل.

بالنسبة إلى الشركاء من الوسطاء المعرفين، توفر BDSwiss لوحة تحكم لمتابعة صفقات عملائك بشكل فعال وبطريقة شفافة. ويمكنك أيضًا الاطلاع على بيانات لصفقات عملائك من خلال بوابة الوسيط المعرف الخاصة بك.

5. المواد والفيديوهات التعليمية فائقة الجودة

يتمتع عملاء شركائنا من الوسطاء المعرفين والمنتسبين بالوصول إلى مورد ثري من المواد والفيديوهات التعليمية التي تم تصميمها من أجل تحسين مهارتهم في التداول والبقاء على علم بأحدث المستجدات في الأسواق.

امتثال دائم واستجابة سريعة للتغييرات التنظيمية

في ظل مشهد تنظيمي ورقابي دائم التغير فإن الشراكة مع وسيط مرخص وخاضع للرقابة ويتميز بالشفافية ويستجيب سريعًا للتغييرات التي تطرأ على القوانين واللوائح تكون من العوامل الفارقة شديدة الأهمية. وتنظر BDSwiss إلى أمن أموال عملائها باعتباره أقصى أولوياتها. فعندما أعلنت هيئة السلوك المالي (FCA) البريطانية عن فرض حظر على بيع مشتقات العملات المشفرة للمتداولين الأفراد في يناير 2021، قامت الشركة على الفور بتنفيذ اللائحة الجديدة على جميع العملاء المقيمين بشكل دائم في المملكة المتحدة. وتم تنفيذ القرار أيضًا على العملاء الذين يقومون بالتداول مع شركة BDSwiss Holding Ltd وهي شركة مرخصة وخاضعة للرقابة من الهيئة القبرصية للأوراق المالية والبورصة (CySEC).

واشتمل ذلك على إرسال رسائل بريد إلكتروني في الوقت المناسب إلى العملاء في أواخر عام 2020 لإحاطتهم علمًا بالحظر المقبل وضمان أن جميع المراكز المفتوحة قد تم إغلاقها. وحتى قبل الحظر، قدمت BDSwiss حدود الرافعة المالية المحددة لجميع مشتقات العملات المشفرة واستثمرت بشدة في تعليم وتثقيف المتداولين والإفصاح عن المخاطر وضوابط تحديد هوية العملاء (KYC).

وستحصل على ميزة تمنحك التفرد عن المنافسين عندما يعلم عملائك أنهم يتداولون مع وسيط يتحلى بالمسؤولية والذي استثمر بشدة من أجل نجاحهم على المدى الطويل.

إن الدعم المتميز الذي يقدمه شريك وسيط موثوق فيه جنبًا إلى جنب مع خبرتك في التداول يوفر الوصفة السحرية المثالية لبناء قاعدة عملائك وتوطيد سمعتك في الأسواق.