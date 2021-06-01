شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي هبوطاً بعد اختبار مستوى 0.7765 هذا الصباح، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر بوضوح على الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار زيارة مستوى 0.7615 كهدف رئيسي تالي، بينما يمثل الثبات دون 0.7765 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7670 والمقاومة 0.7780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط