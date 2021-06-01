شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت اندفاعاً صاعداً قوياً ليقترب من هدفنا المنتظر عند 71.35، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ونرجّح تخطي المستوى المذكور لفتح الطريق أمام التوجه نحو 72.20 كهدف رئيسي تالي.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 68.30 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.00 والمقاومة 71.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد