شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النفط بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 67.95 ويحاول تأكيد اختراقه، ليدعم التوقعات بامتداد الموجة الصاعدة على المدى اللحظي والقصير، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 69.55، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يقدّم دعم جيد للموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 65.60 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.60 والمقاومة 68.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد