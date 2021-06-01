شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب بعض الميل الهابط الطفيف الآن، ويتذبذب حول مقاومة القناة الرئيسية الصاعدة، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1928.60.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1890.00 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1890.00 والمقاومة 1935.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد