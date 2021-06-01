شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار هبوطاً بشكل قوي بعد اختبار مستوى 1.4238 هذا الصباح، ليتجه نحو اختبار محتمل للدعم المحوري 1.4095، ليبقى السعر عالقاً بين هذه المستويات المحورية التي تمثّل مفاتيح الاتجاه التالي، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا حتى الآن إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي.

التعارض بين إيجابية المتوسط المتحرك 50 وسلبية مؤشر ستوكاستيك يقدّم سبب آخر للحيادية، وللتعرف على الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4130 والمقاومة 1.4300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير