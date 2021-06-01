شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج اليورو مقابل الدولار في مسار جانبي منذ الصباح، مستقراً حول 1.2220، بانتظار التخلص من العزم السلبي واكتساب عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2300.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.2175 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2150 والمقاومة 1.2300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد