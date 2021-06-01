شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور.. انخفاض سعر البلطى والمكرونة والكابوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 1-6-2021 استقرارا فى أسعار جميع الأصناف مع انخفاض طفيف في أسعار البلطي المزارع 1، والكابوريا، والسمك المكرونة.

وانخفض سعر البلطي المزارع 1 ليتراوح بين 22-24 جنيها للكيلو مقابل 22-26 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار البلطي المزارع 2 بين 19-21 جنيها للكيلو، البلطي الأسواني 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110جنيها للكيلو.

وسجل السمك المكرونة السويسي 60-70 جنيها، مقابل 60-75 جنيها للكيلو، وسجل السمك البورى 1، بين 40-48 جنيها للكيلو، والبورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القراميط شيلان بين 10 - 20 جنيها، وسجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيه للكيلو.

وانخفضت أسعار الكابوريا لتتراوح بين 30-120 جنيها مقابل 30-130 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى "1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " بين 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " بين 90 – 150 جنيها للكيلو.