الاقتصاد

أسعار اللحوم اليوم.. البفتيك بين 130-150جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - تواصل أسعار اللحوم البلدى استقرارها في السوق المحلى والهايبر ماركت وفقا لأسعار اليوم الثلاثاء 1-6-2021 بحسب ما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. 

 

وتراوح سعر الكندوز بين 120-140 جنيها للكيلو، اللحوم الضأن تتراوح 130-150 جنيها، والكبدة الضأن130-150 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

 

وسجلت أسعار السجق البلدى 120-130 جنيها، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، سعر كباب الحلة بين 130-145جنيها للكيلو. 

 

واستقرت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، والكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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