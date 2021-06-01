شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. البفتيك بين 130-150جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسعار اللحوم البلدى استقرارها في السوق المحلى والهايبر ماركت وفقا لأسعار اليوم الثلاثاء 1-6-2021 بحسب ما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وتراوح سعر الكندوز بين 120-140 جنيها للكيلو، اللحوم الضأن تتراوح 130-150 جنيها، والكبدة الضأن130-150 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار السجق البلدى 120-130 جنيها، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، سعر كباب الحلة بين 130-145جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، والكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو.