شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة اليوم.. البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 1-6-2021 استقرارا فى أسعار جميع الأصناف وفقا للأسعار الرسمية المعلنة بسوق العبور للجملة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن السوق يتمتع بزيادة في المعروض خلال الفترة الحالية هو ما أدى إلى استقرار الأسعار لجميع الأصناف، موضحا أن أسعار الطماطم تتراوح بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو ، سعر الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو.

وأشار النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو، أسعار الفاصوليا 4-6 جنيها للكيلو، تتراوح أسعار البطاطس بين 1.5-3 جنيه للكيلو، والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن الكوسة تتراوح بين 1.5-4 جنيها للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الثوم 9-15 جنيها للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، أسعار البسلة 2.5-5 جنيهات، والبامية 9-13 جنيها للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2جنيه.