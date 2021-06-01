شكرا لقرائتكم خبر عن مواد البناء: سعر الطن الحديد بين 14300-14600 تسليم المصنع بداية من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية أنه بناء على المنشورات الواردة من المصانع المصرية بيبان أسعار الحديد بداية من اليوم الثلاثاء 1-6-2021 فإن أسعار الحديد تشهد استقرارا لجميع المصانع.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن سعر طن الحديد 14300-14600 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، مضاف إليه 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة، وبالنسبة لسعر المستهلك يتراوح بين 14500-14800 جنيها للطن.

وأضاف الزينى في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن أسعار الأسمنت بجميع أنواعه تشهد استقرارا أيضا في في السوق المحلى نتيجة للانخفاض الطلب في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن طن الأسمنت الأسود يتراوح بين 675-800 جنيها تسليم المصنع في حين يتراوح سعر المستهلك بين 750-850 جنيها، أسعار الأسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك 2500-2650 جنيها للطن، وأسعار الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن، سعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيها تسليم أرض مصنعو سجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيها للمتر.