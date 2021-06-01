شكرا لقرائتكم خبر عن ما المتوقع من اجتماع «أوبك+» اليوم؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر في «أوبك» إن من المرجح أن يتمسك تحالف «أوبك+» بالوتيرة الحالية لتخفيف تدريجي لقيود المعروض النفطي في اجتماع يحضره وزراء النفط لدول «أوبك+»، الثلاثاء، بينما يوازن المنتجون بين توقعات لتعاف في الطلب وزيادة محتملة في إمدادات الخام من إيران.

وفي إبريل/ نيسان، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، الذين يشكلون ما يعرف بـ«أوبك+»، إعادة 2.1 مليون برميل يومياً من الإمدادات إلى السوق في الفترة من مايو/ أيار، إلى يوليو /تموز، مع توقعهم أن الطلب العالمي سيرتفع على الرغم من زيادة حادة في الإصابات بفيروس كورونا في الهند.

ومنذ ذلك القرار، واصل النفط صعوده هذا العام، وسجل مكاسب بأكثر من 30 في المئة حتى الآن في 2021، ووصل خام برنت القياسي العالمي إلى 70 دولاراً للبرميل. لكن احتمالات زيادة الإنتاج الإيراني، بينما تحقق طهران تقدماً في محادثات لإحياء اتفاقها النووي، قيدت هذا الاتجاه الصعودي.

وقال محمد باركيندو، الأمين العام لـ«أوبك» إنه لا يتوقع أن تؤدي الزيادة في الإمدادات الإيرانية إلى حدوث مشاكل.

وأضاف قائلاً في بيان «نتكهن بأن العودة المتوقعة للإنتاج الإيراني والصادرات إلى السوق العالمي ستحدث بطريقة منظمة وشفافة».

وعقد خبراء اللجنة الفنية المشتركة لـ«أوبك+» اجتماعاً، الاثنين. وأكدت اللجنة توقعات «أوبك» قفزة كبيرة قدرها ستة ملايين برميل يومياً في الطلب العالمي على النفط في 2021 تتركز في النصف الثاني من العام.

وقال مصدران آخران في «أوبك+» إنهما لا يتوقعان أن يتخذ التحالف قراراً بشأن سياسة الإنتاج بعد يوليو/ تموز، لأن التوقعات للمعروض الإيراني غير واضحة حتى الآن. وتخطط «أوبك» لعقد اجتماع آخر في 24 يونيو/ حزيران.

وعدّلت لجنة المراقبة المشتركة لـ«أوبك+» أيضاً المعروض العالمي بالخفض بمقدار 200 ألف برميل يومياً، وتتوقع الآن عجزاً قدره 1.4 مليون برميل يومياً في 2021 مقارنة مع 1.2 مليون برميل يومياً في تقديراتها السابقة، حسبما أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز، وهي إشارة إلى أن المخزونات ستنخفض بخطى أسرع من المتوقع.

وخفضت «أوبك+» الإنتاج بكميات قياسية بلغت 9.7 مليون برميل يومياً العام الماضي مع انهيار الطلب، وما زالت معظم تلك التخفيضات سارية. (رويترز)