ميناء البصرة التاريخي شاهد على الحرب العالمية الأولى يتحول لمزار سياحي

سفن صدئة، ورافعات معطّلة، تصطف في مرسى ميناء المعقل في البصرة الذي كان ذات يوم مركزاً للتجارة في العراق.

بُني ميناء المعقل بعد الاحتلال البريطاني للبصرة وقت الحرب العالمية الأولى، وبدأ العمل به في عام 1919 واستخدم في بادئ الأمر لأغراض عسكرية حتى سُلّم للسلطات العراقية في عام 1937.

وتوقف نشاط الميناء أثناء الحرب العراقية الإيرانية، وحرب الخليج. وبعد سقوط حكم صدام حسين كان الميناء يتلقى شحنات صغيرة حتى توقف ذلك تماماً قبل عام واحد، وفقاً لسلطات الميناء.

وحلت موانئ أخرى أبعد باتجاه الجنوب، مثل ميناء أم قصر، محل ميناء المعقل التاريخي المطل على نهر شط العرب المكون من التقاء نهري دجلة والفرات.

وقال ناظم جبار مدير ميناء المعقل لرويترز: «يعتبر ميناء المعقل من أقدم الموانئ في المنطقة، وأقدم ميناء في العراق. تم الشروع أو العمل به سنة 1916 من قبل الاحتلال البريطاني، واستُخدم بعد إنشائه عام 1919 كميناء حربي في بادئ الأمر، ثم أتت فكرة تحويله إلى ميناء مدني لاستقبال البضائع من خارج العراق عن طريق البحر».

وأضاف أنه مع «وجود موانئ في جنوبي البصرة: ميناء أم قصر الجنوبي والشمالي وهور الزبير، تستوعب السفن بصورة وبطاقة كاملة، يقلل من أهمية استخدام ميناء المعقل في الوقت الحاضر لكون الميناء يطل على ضفاف شط العرب، وموقع استراتيجي كانت الفكرة تحويله إلى منتجع سياحي، لرفد الدولة بمردود اقتصادي عال».

وتتبنى سلطة الموانئ العراقية فكرة تحويله إلى مزار سياحي مع الحفاظ على معالمه التاريخية ليضم ممشى على البحر، ومراكز تسوق، وحدائق ليجتذب ليس سكان البصرة فقط، بل السياح المحليين والأجانب أيضاً.

وقال فرحان الفرطوسي مدير الشركة العامة للموانئ العراقية «الميناء بالكامل سوف يتحول إلى ميناء سياحي، أو مرفأ سياحي، وسوف تكون هناك مدينة مائية، ومرافئ ترفيهية سياحية مثل الحدائق والكازينوهات، أيضاً وسوف يكون هناك مول، وهناك طروحات متعددة سوف نبدأ باستقبالها من الشركات».

وقال ناظم جبار مدير ميناء «البصرة مدينة تمتلك اليوم واجهة بحرية كبيرة بتعداد ٤ ملايين.. فقرها إلى المشاريع السياحية، رغم أن فيها إطلاله بحرية عالية وكبيرة وواسعة، ووجود مكان استراتيجي لهذا الميناء، ما يمكّننا من إنشاء منتجع تخصصي ومنتجع نقدر ننافس به حتى باقي الدول المجاورة واستقطاب السياحة».

وقدمت شركة إيطالية تصميماً للميناء الجديد، وتتلقى الشركة العامة للموانئ العراقية الآن عروضاً من شركات خاصة للاستثمار في المشروع وتنفيذ تطوير القطاعات المختلفة في المزار السياحي الجديد.

(رويترز)