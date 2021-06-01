شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء فى المزرعة.. الكيلو بـ 27 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 1-6-2021 استقرارا فى أسعار الدواجن والبيض وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن أسعار الدواجن منخفضة نسبيا خلال الفترة الحالية، حيث سجل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء 27 جنيها في المزرعة، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 29-32 جنيها للكيلو.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن أسعار الدواجن البلدى 30 جنيها للكيلو في المزرعة و34-35 جنيها للمستهلك، وأسعار الدواجن المجمدة تتراوح بين 33-36 جنيها للدجاجة وزن 1 كجم، والساسو 30 جنيها في المزرعة والمستهلك 33- 35 جنيها.

وفيما يخص أسعار البيض فأوضح انه منخفض أيضا في ظل تراجع الطلب عليه حيث سجلت أسعار البيض الأبيض في المزرعة 27 جنيها بينما للمستهلك بين 29-32 جنيها للكيلو، وسجلت كرتونة البيض البلدى 33-36 جنيها للكرتونة سعر مستهلك.