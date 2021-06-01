شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: بدء تدريب المجموعة الثالثة من مبادرة "كن سفيرًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي للوزارة- بدء تدريب المستوى الأول للمجموعة الثالثة من مبادرة "كن سفيرًا"، حيث بدأت المجموعة الثالثة للمبادرة فى المستوى التمهيدي، والذي تستمر فعالياته حتى 19 يونيو الجاري على المنصة التدريبية للمعهد "استدامة" estedama.gov.eg

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أهمية دور الشباب في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 وذلك من خلال المشاركة الفعالة وبناء قدرات الشباب وتعزيز دورهم في تحقيق تطبيقات التنمية المستدامة، مشيرة إلى استهداف رؤية مصر 2030 الشباب بشكل كبير، مؤكدة أن انتشار الفكر التنموي وأسس ومفاهيم التنمية المستدامة بين الشباب تأتي كحاجة ملحة في ظل التطورات التي يعيشها العالم.

ومن جانبها أشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أن عدد المتدربين بالمجموعة الثالثة يصل إلى 196 متدرب من مختلف الأعمار (18-35 عامًا) من الطلاب، والخريجين، والباحثين، وموظفي القطاع الخاص والحكومي، وممثلي اتحاد طلاب، ومتطوعين.

وأضافت شريف أن متدربي المجموعة الثالثة يمثلون محافظات القاهرة، والجيزة، وسوهاج، ودمياط، وأسوان، والاسكندرية، والسويس، المنوفية، ومطروح، والشرقية، والدقهلية، والقليوبية، وبني سويف، والغربية، والوادي الجديد، والمنيا، والأقصر، وجنوب سيناء، وقنا، وبورسعيد، وكفر الشيخ، وشمال سيناء.

ويتضمن المستوى التمهيدي مجموعة من البرامج تشمل المهارات الشخصية والتي تتضمن كتابة السيرة الذاتية، وفن الخطابة، وبناء فرق العمل، والتسويق، والتسويق الذاتي، بالإضافة إلى التدريب على إدارة الوقت، والذكاء العاطفي، وفن التفاوض، كما يشمل المستوى التمهيدي التدريب الخاص بالتنمية المستدامة والذي يضم التعرف على مبادئ التنمية المستدامة، والتمويل المستدام.