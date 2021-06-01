شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز "دمياط الجديدة" ينفذ حملة على "التوك توك" المخالف بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، حملة مكبرة استهدفت ضبط ومصادرة مركبات "التوك توك" ومنع سيرها داخل مدينة دمياط الجديدة، للقضاء على المظاهر العشوائية والمحافظة على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، خاصة فى ظل توافر وسائل النقل الجماعى المناسبة، مشيراً إلى أن الحملة تمت بالتنسيق بين إدارتي التنمية والأمن بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.

وأضاف رئيس جهاز دمياط الجديدة، أن الحملة أسفرت عن ضبط 11 مركبة " توك توك" لسيرها بالشوارع الرئيسية والميادين، و 5 مركبات "تروسيكلات" نباشين مخالفة، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين لإعادة الانضباط للشارع.

وأصدر المهندس محمد رجب، تعليمات مشددة لمديري الإدارات المعنية بالجهاز، بتكثيف التواجد بجميع أحياء مدينة دمياط الجديدة، وعدم التهاون مع المخالفين من سائقي مركبات "التوك توك"، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن، وهى تغريمهم مبلغ 3 آلاف جنيه غرامة السير فى المدينة فى المرة الأولى، والمصادرة فى المرة الثانية، مؤكداً استمرار تلك الحملات والمرور الدوري بجميع أحياء المدينة على مدار اليوم لإعادة الانضباط.