شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر الأسهم الصغيرة بالبورصة المصرية بنسبة 10.7% خلال شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 10309.06 نقطة، خلال جلسات شهر مايو الماضي، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 10.65% ليغلق عند مستوى 2278.33 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعوداً بنحو 8.13% مغلقًا عند مستوى 3215.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.54% مغلقًا عند مستوى 12773.37 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 1232.01 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 5.1 مليار جنيه خلال جلسات شهر مايو الماضي، ليغلق عند مستوى 655.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.8%، فيما تراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 338.8 مليار جنيه إلى 336.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 107.9 مليار جنيه إلى 111.9 مليار جنيه بنسبة نمو 3.7%.

وارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 446.7 مليار جنيه إلى 448.3 مليار جنيه بنسبة نمو 0.4%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.1 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.5%.

وبالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 60.1 مليار جنيه خلال جلسات شهر مايو الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 10.342 مليار ورقة منفذة على 843 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 65.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 10.426 مليار ورقة منفذة على 713 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 67 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 97.4 مليون ورقة منفذة على 8392 عملية خلال شهر مايو الماضي، واستحوذت الأسهم على 43.37% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 56.63%، وفقاً للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 10.1 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 3.01 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 247.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 11.1 مليار جنيه، بحجم تداول 9.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 436.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 21.2 مليار جنيه بحجم تداول 9.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 684.2 ألف عملية.