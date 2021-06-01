شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب فى مصر.. وعيار 21 يسجل 820 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد سعر الذهب في مصر خلال تداولات الثلاثاء 1 يونيو 2021 ليسجل مستويات 820 جنيها للعيار الرئيسي في السوق، وهو السعر الأعلى للذهب منذ الأسبوع الأول في عام 2021، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في ظل اتجاه عالمي نحو الصعود.

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم بحوالي 2 جنيه تقريبًا للمستهلكين، ليسجل العيار الرئيسي سعر 820 جنيها للجرام لعيار 21، عقب صعود السعر العالمي للمعدن الأصفر، وفيما يلي أحدث الأسعار في السوق المصري.

أسعار الذهب اليوم في مصر: سعر الذهب عيار 24 في مصر يسجل 937 جنيهًا مصريًا.

سعر الذهب عيار 21 في مصر يسجل 820 جنيهًا مصريًا.

سعر الذهب عيار 18 في مصر يسجل 704 جنيهًا مصريًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر 6560 جنيهًا مصريًا.

سعر أونصة الذهب 1913 دولار.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا كشف ارتفاع التضخم بنسبة 4.2% على أساس سنوي خلال مارس الماضى، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10% في الربع الثاني، وتظهر مؤشرات التصنيع والإنفاق زخمًا تصاعديًا قويًا، ثم حدث ارتفاع آخر للتضخم في أبريل 2021 لمستويات 0.7% وهو ما يدعم ارتفاع سعر الذهب عالميًا.

وكان الاستثناء الوحيد هو الوتيرة البطيئة في التوظيف في أبريل 2021 بأمريكا، حيث ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 266 ألف فقط مقابل التوقعات والتي كانت تُشير إلى زيادة قدرها مليون، وهنا تكشف الأرقام بعض البطئ في اقتصاد الولايات المتحدة وهو ما ينعكس على قرارات المستثمرين بشأن الملاذات الآمنة.