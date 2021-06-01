شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 1-6-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثبتت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 1-6-2021، مقابل الجنيه المصرى، في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، حيث سجل سعره فى البنك المركزى المصرى 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، ومسجلا استقرارا فى البنك الأهلى المصرى عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، كما ثبت سعره في بنك مصر عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، بينما سجل فى البنك التجارى الدولى وبنك القاهرة ثباتا عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، أما في مصرف أبوظبى الإسلامي فسجل 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.