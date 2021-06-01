شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي لأول مرة في خمسة جلسات أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ السادس من نيسان/أبريل أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم بسبب عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 07:11 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.09% إلى مستويات 109.74 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.84، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.64، بينما حقق الأعلى له عند 109.94، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 109.85.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثالث أكبر دولة صناعية عالمياً مع صدور القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تسارع النمو إلى 2.5% مقابل 1.7% في آذار/مارس الماضي، دون التوقعات عند 4.0%، كما أوضحت القراءة الأولية السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 15.4% مقابل 3.4%، متفوقة على التوقعات عند 3.5%.

كما تابعنا صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تراجعاً 4.5% مقابل ارتفاع 1.2% في آذار/مارس، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 12.0% مقابل 5.2%، دون التوقعات عند 15.4%. وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد أوضحت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 34.1 مقابل 34.7 في نيسان/أبريل الماضي، متفوقة على التوقعات عند 33.2.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي قد أظهرت تسارع النمو إلى 7.1% مقابل 1.5% في آذار/مارس، متفوقة على التوقعات عند 4.9%، وفي سياق أخر، تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي تمديد الحكومة اليابانية حالة الطوارئ حتى 20 من حزيران/يونيو المقبل والتي قد من المقرر أن تنتهي اليوم الاثنين ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي الفيروس التاجي في اليابان.