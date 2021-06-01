شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العقود الآجلة لأسعار الفضة بأكثر من 1% للأعلى لها في أسبوعين متغاضية عن ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها الأعلى لها منذ 18 من أيار/مايو، حينما اختبرت الأعلى لها منذ الثاني من شباط/فبراير متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأدنى له منذ السابع من الشهر ذاته للجلسة الثالثة في ستة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 07:18 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو القادم 1.32% لتتداول عند 28.43$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 28.06$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 28.01$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 89.81 مقارنة بالافتتاحية عند 89.78.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تؤكد على اتساع عند ما قيمته 61.5 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 60.5 في نيسان/أبريل الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.2% في آذار/مارس الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 60.8 مقابل 60.7 في نيسان/أبريل، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 88.9 مقابل 89.6، كما يأتي ذلك مع حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز في حدث عبر الإنترنت تستضيفه بوليتيكو.

وصولاً إلى حديث عضوة اللجنة الفيدرالية ونائبة محافظ الفيدرالي لايل برينارد عن توقعات السياسة الاقتصادية والنقدية في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها النادي الاقتصادي بنيويورك، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الجمعة القادمة مشاركة محافظ الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاش تحت عنوان "المصارف المركزية وتغير المناخ: كيف تدير التوقعات وتوازن بين الإجراءات والتوصل وتساهم في التنسيق مع الجهات الفاعلة المهمة الأخرى؟".

بخلاف ذلك، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي موافقة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا على طلبات حكام مقاطعات يابانية على رأسهم العاصمة اليابانية طوكيو وأوساكا بالإضافة إلى سبعة مقاطعات أخرى لتمديد حالة الطوارئ في ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، والتي كان من المقرر مسبقاً إن تنتهي مع نهاية الشهر الماضي إلى 20 من حزيران/يونيو الجاري.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية حذرات في وقت سابق من الشهر الماضي من كون جائحة كورونا لم تنتهي بعد على الرغم من ارتفاع معدل التطعيم ضد الفيروس التاجي في بعض البلدان، وأن في آسيا شهدت أماكن مثل سنغافورا وتايوان انتعاشاً في الآونة الأخيرة في الإصابات المحلية، ما دفع السلطات المحلية هناك إلى تشديد القيود في ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا.

كما تابعنا في وقت سابق من الشهر الماضي اعلان المنظمة بأنها قامت بتصنيف السلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في الهند بأنها مصدراً للمخاوف حول العالم، بينما لا يزال العالم المتقدم ثابتاً على مسار التعافي من جائحة كورونا مع وتيرة أسرع للتطعيم ضد الفيروس الناجي، ما يطغي بشكل أو بأخر على تفاقم تفشي فيروس كورونا في الاقتصاديات الناشئة وبالأخص الهند والتي تشهد مؤخراً انخفاض وتيرة الإصابات اليومية.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 12:48 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 170.05 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,540,437 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى أمس الاثنين، أكثر من 1,549 مليون جرعة.