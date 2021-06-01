شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأعلى لها في خمسة أشهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في ستة جلسات من الأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:54 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.2224 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2227، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2218، بينما حقق الأعلى له عند 1.2237.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 59.3 مقابل 57.7 في نيسان/أبريل الماضي، وذلك قبل صدور قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد توضح اتساعاً إلى ما قيمته 62.0 مقابل 60.7 في نيسان/أبريل.

كما يأتي ذلك قبل صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لكل من فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ولألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة وسط التوقعات بأن تؤكد القراءات النهائية على اتساع في فرنسا عند 59.2 مقابل 58.9 في نيسان/أبريل، وتؤكد على الاتساع في ألمانيا عند 64.0 مقابل 66.2 في نيسان/أبريل، بالتزامن مع أظهر قراءة التغير في البطالة لألمانيا انخفاض بنحو 9 ألف مقابل ارتفاع بواقع 9 ألف في نيسان/أبريل.

وصولاً إلى صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تؤكد على اتساع عند 62.8 مقابل 62.9 في نيسان/أبريل، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة معدلات البطالة لإيطاليا استقراراً عند 10.% خلال نيسان/أبريل، وقبل أن نشهد صدور قراءة معدلات البطالة لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد توضح هي الأخرى استقراراً عند 8.1% خلال نيسان/أبريل.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم لاقتصاديات منطقة اليورو ككل مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد توضح تسارع النمو إلى 1.9% مقابل 1.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.9% مقابل 0.7% في نيسان/أبريل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تؤكد على اتساع عند ما قيمته 61.5 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 60.5 في نيسان/أبريل، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.2% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 60.8 مقابل 60.7 في نيسان/أبريل، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 88.9 مقابل 89.6، كما يأتي ذلك مع حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز في حدث عبر الإنترنت تستضيفه بوليتيكو.

وصولاً لحديث عضوة اللجنة الفيدرالية ونائبة محافظ الفيدرالي لايل برينارد عن توقعات السياسة الاقتصادية والنقدية في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها النادي الاقتصادي بنيويورك، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق بحلول الجمعة المقبلة مشاركة محافظ الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاش تحت عنوان "المصارف المركزية وتغير المناخ: كيف تدير التوقعات وتوازن بين الإجراءات والتوصل وتساهم في التنسيق مع الجهات الفاعلة المهمة الأخرى؟".