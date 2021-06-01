شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار البلاتينيوم لأول مرة في أربعة جلسات مع انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتدادها من الأدنى لها منذ 14 من نيسان/أبريل للجلسة الثالثة في ستة جلسات وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم بسبب عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 06:46 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.33% لتتداول حالياً عند 1,188.16$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,184.30$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,184.44$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 89.99 مقارنة بالافتتاحية عند 90.03.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً، كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أفادتا بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى 51.0 مقابل 51.1 قي نيسان/أبريل الماضي، بخلاف التوقعات عند 51.3، واتساع القطاع الخدمي إلى 55.2 متوافقة مع التوقعات مقابل 54.9 في نيسان/أبريل.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع موافقة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا على طلبات حكام مقاطعات يابانية على رأسهم العاصمة اليابانية طوكيو وأوساكا بالإضافة إلى سبعة مقاطعات أخرى لتمديد حالة الطوارئ في ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، والتي كان من المقرر مسبقاً إن تنتهي اليوم الاثنين إلى 20 من حزيران/يونيو القادم.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية حذرات في وقت سابق من هذا الشهر من كون جائحة كورونا لم تنتهي بعد على الرغم من ارتفاع معدل التطعيم ضد الفيروس التاجي في بعض البلدان، وأن في آسيا شهدت أماكن مثل سنغافورا وتايوان انتعاشاً في الآونة الأخيرة في الإصابات المحلية، ما دفع السلطات المحلية هناك إلى تشديد القيود في ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا.

كما تابعنا في وقت سابق من هذا الشهر اعلان المنظمة بأنها قامت بتصنيف السلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في الهند بأنها مصدراً للمخاوف حول العالم، بينما لا يزال العالم المتقدم ثابتاً على مسار التعافي من جائحة كورونا مع وتيرة أسرع للتطعيم ضد الفيروس الناجي، ما يطغي بشكل أو بأخر على تفاقم تفشي فيروس كورونا في الاقتصاديات الناشئة وبالأخص الهند والتي تشهد مؤخراً استمرار انخفاض وتيرة الإصابات اليومية.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 01:36 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 169.60 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,530,582 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة ختى الخميس الماضي، أكثر من 1,546 مليون جرعة.

ويذكر أن 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.