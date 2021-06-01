شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار البلاتينيوم للجلسة الثانية على التوالي متغاضية عن ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في سبعة جلسات من الأدنى لها منذ 14 من نيسان/أبريل متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأدنى له منذ السابع من كانون الثاني/يناير للجلسة الثالثة في ستة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 06:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.39% لتتداول حالياً عند 1,194.01$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,189.38$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,190.14$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 89.83 مقارنة بالافتتاحية عند 89.78.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تؤكد على اتساع عند ما قيمته 61.5 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 60.5 في نيسان/أبريل الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.2% في آذار/مارس الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 60.8 مقابل ما قيمته 60.7 في القراءة السابقة لشهر نيسان/أبريل، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 88.9 مقابل ما قيمته 89.6 في نيسان/أبريل.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي موافقة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا على طلبات حكام مقاطعات يابانية على رأسهم العاصمة اليابانية طوكيو وأوساكا بالإضافة إلى سبعة مقاطعات أخرى لتمديد حالة الطوارئ في ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، والتي كان من المقرر مسبقاً إن تنتهي مع نهاية الشهر الماضي إلى 20 من حزيران/يونيو الجاري.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية حذرات في وقت سابق من الشهر الماضي من كون جائحة كورونا لم تنتهي بعد على الرغم من ارتفاع معدل التطعيم ضد الفيروس التاجي في بعض البلدان، وأن في آسيا شهدت أماكن مثل سنغافورا وتايوان انتعاشاً في الآونة الأخيرة في الإصابات المحلية، ما دفع السلطات المحلية هناك إلى تشديد القيود في ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا.

كما تابعنا في وقت سابق من الشهر الماضي اعلان المنظمة بأنها قامت بتصنيف السلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في الهند بأنها مصدراً للمخاوف حول العالم، بينما لا يزال العالم المتقدم ثابتاً على مسار التعافي من جائحة كورونا مع وتيرة أسرع للتطعيم ضد الفيروس الناجي، ما يطغي بشكل أو بأخر على تفاقم تفشي فيروس كورونا في الاقتصاديات الناشئة وبالأخص الهند والتي تشهد مؤخراً انخفاض وتيرة الإصابات اليومية.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 12:48 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 170.05 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,540,437 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى أمس الاثنين، أكثر من 1,549 مليون جرعة.

ويذكر أن 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.