شكرا لقرائتكم خبر عن بنك استراليا الاحتياطي يثبت أسعار الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقر صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي خلال اجتماع البنك المركزي الاسترالي المنعقد في مطلع حزيران/يونيو الجاري البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل دون تغير يذكر عند 0.10% والذي يعد أدنى مستوى لها على الإطلاق، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

ونود الإشارة، محافظ فليب لوي بنك استراليا الاحتياطي أفاد من خلال بيان السياسة النقدية للمركزي الاسترالي بأن الفائدة لم تتغير عند 0.10% كما هو متوقع أن هدف عائد السندات ذات أمد ثلاثة أعوام أيضا لم يتغير عند 0.10% كما هو متوفع، وأن بنك استراليا الاحتياطي لن يزيد الفائدة حتى يصبح التضخم الفعلي مستداماً ضمن النطاق المستهدف ما بين اثنان وثلاثة بالمائة.