شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يؤكد تعافي سوق ترسية المشاريع بدول الخليج خلال الربع الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر تقرير حديث صادر من شركة كامكو إنفست تعافيا ملحوظا سوق ترسية المشاريع بدول الخليج في الربع الأول من العام الحالي، لتشكل نقطة انطلاق لترسية المشاريع في دول الخليج بعد تراجع آثار جائحة كورونا بالمنطقة.

وبحسب التقرير، تضاعفت قيمة المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي التي تم إسنادها في الربع الأول من 2021 لتصل إلى 26.3 مليار دولار.

وتشكل قيمة هذه المشاريع أكثر من ضعف المشاريع التي تم إسنادها في الربع الأخير من العام الماضي عند 12.6 مليار دولار، بحسب ما ذكر موقع قناة العربية.

وتعود هذه الارتفاعات بشكل كبير إلى ترسية المشاريع المعلقة التي تم تأجيلها العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وشكلت الجهود التي بذلتها الدول الخليجية في طرح برامج اللقاحات والحد من انتشار فيروس كورونا دعما لطرح المشاريع في المنطقة.

ومؤخرا، توقعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، أن ينخفض عجز الموازنات في دول الخليج للنصف ليتوقف عند 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الست هذا العام.