شكرا لقرائتكم خبر عن 125 مليار دولار قيمة إصدارات الديون في دول الخليج المتوقعة بنهاية 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع محي الدين قرنفل، مدير استثمارات الصكوك العالمية والدخل الثابت لدى شركة فرانكلين تمبلتون في دبي، أن ترتفع قيمة إصدارات السندات والصكوك في دول الخليج إلى 125 مليار دولار بنهاية 2021.

وأضاف قرنفل، أن إصدارات أدوات الدخل الثابت الخليجية بلغت 52 مليار دولار منذ بداية 2021 موضحاً أن الإصدارات السيادية تمثل 30% من إجمالي إصدارات الدخل الثابت، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى أن قطاعي الطاقة والتمويل من القطاعات الأكثر إصدارا لأدوات الدخل الثابت، بينما لا تزال الإصدارات الأولية جيدة منذ بداية 2021، واصفا تحسن الأداء والوضع المالي للدول يدعم الطلب على الإصدارات الجديدة في الخليج.

ومؤخرا، توقعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، أن ينخفض عجز الموازنات في دول الخليج للنصف ليتوقف عند 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الست هذا العام.