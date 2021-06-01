شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض تتصدر مدن المنطقة العربية في الطموح وريادة الأعمال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تصدر مدينة الرياض قائمة المدن العربية بحلولها في المرتبة 14 دولياً بين عدد من كبرى العواصم والمدن حول العالم، على صعيد الطموح والابتكار ومواءمة البيئة القانونية والتشغيلية لريادة الأعمال.

وأخذت الدراسة التي أجرتها شركة "دوجو" العالمية المتخصصة بحلول التسديد الذكي للمدفوعات المالية، بعين الاعتبار مجموعة من العوامل، على رأسها عدد سكان المدينة ومستوياتهم العلمية والحصة الفردية من الناتج الوطني الإجمالي، إلى جانب كلفة إطلاق عمل جديد وعدد الشركات الناشئة المسجلة وحجم البحث رقمياً حول حلول ريادة الأعمال، بحسب صحيفة الجزيرة.

وأظهر التقرير حلول العاصمة البريطانية لندن في المركز الأول عالمياً، تتبعها مدينة سيدني الأسترالية ومدينة كيب تاون الجنوب أفريقية، بينما حلت الرياض في المركز 14 عالمياً، متقدمة على أنقرة وبرلين وبودابست وسيؤول وطوكيو، كما تصدرت العاصمة السعودية النتائج على مستوى المدن العربية.

كما حلت الرياض في المرتبة الثامنة بين مدن دول مجموعة العشرين المشمولة في القائمة، وقد اعتمدت الدراسة على أرقام البيانات المفتوحة والإحصاءات الدولية الصادرة حول ريادة الأعمال والابتكار.

ومؤخرا، أعلنت منظمة السياحة العالمية عن افتتاح أول مكتب لها في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وهو أول مكتب إقليمي لها على الإطلاق خارج مدريد، مخصص للشرق الأوسط.

وستكون مهمة المكتب الإقليمي تنسيق السياسات والمبادرات عبر 13 دولة في الشرق الأوسط، وتعزيز المنتجات السياحية والتنمية المستدامة، وجمع الإحصائيات الهامة للقطاع وتبادل المعلومات، إلى جانب تحفيز الاستثمار في الأصول والمقومات السياحية والعمل على تحديد السياسات المتعلقة بالنواحي الصحية.