شكرا لقرائتكم خبر عن السلع المعاد تصديرها بالسعودية ترتفع 34% خلال الربع الأول 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها عبر المنافذ السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 10.92 مليار ريال (2.91 مليار دولار)، مقابل نحو 8.13 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعرف السلع المعاد تصديرها بأنها بضائع سبق استيرادها وأجريت عليها كافة الإجراءات الجمركية، ومن ثم أعيد تصديرها دون إجراء تعديل واضح.

والسلع المعاد تصديرها خلال الربع الأول من العام، نمت بنحو 34.3% بما يعادل 2.79 مليار ريال، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

ويرجع هذا الارتفاع إلى النمو المسجل في شهر مارس الماضي، الذي قفز على أساس سنوي بنحو 89.3%، مسجلا أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 3.85 مليار ريال.

وتشكل السلع المعاد تصديرها خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 5.1% من إجمالي الصادرات البالغ 201.5 مليار ريال، مقابل نحو 4.2% من إجمالي الصادرات البالغ 183.5 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

وبمقارنتها بالصادرات غير النفطية، فإنها تشكل نحو 18.2%، مقابل نحو 16.7% للفترة المماثلة من 2020.