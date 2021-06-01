شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تحويلات الوافدين بالسعودية 36% في أبريل 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت التحويلات المالية الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية (الوافدين)، بنسبة 35.6% ما يعادل نحو 3.5 مليار ريال (930 مليون دولار)، خلال شهر أبريل 2021.

وسجلت التحويلات إجمالي بلغ نحو 13.28 مليار ريال (3.54 مليار دولار)، مقارنة بنحو 9.79 مليار ريال (2.61 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2020، بحسب تقرير للمركزي السعوودي نقلا عن موقع قناة العربية.

وعلى أساس شهري، تراجعت تحويلات الوافدين بنسبة 5% في أبريل 2021، مقارنة بإجمالي تحويلات نحو 14.05 مليار ريال (3.75 مليار دولار) في مارس 2021.

وبلغت تحويلات الوافدين نحو 50.7 مليار ريال (13.52 مليار دولار) في أول 4 أشهر من 2021، مقارنة بنحو 43.65 مليار ريال (11.64 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من 2020، بارتفاع نسبته 16.1%.

وكانت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية قد ارتفعت بنسبة 19.25% خلال العام 2020، لتصل إلى 149.69 مليار ريال (39.92 مليار دولار)، مقارنة بنحو 125.53 مليار ريال (33.47 مليار دولار) خلال العام 2019.