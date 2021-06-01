شكرا لقرائتكم خبر عن "بيتك": حصلنا على موافقة المركزي الكويتي بشأن إصدار صكوك بمليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي على إصدار صكوك بحد أقصى مليار دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

وقال البنك في بيان لسوق الكويت المالي، إن الإصدار سيستخدم لدعم قاعدة رأس المال ضمن الشريحة الأولى، وفق متطلبات بازل 3.

يشار إلى أنه في نهاية العام الماضي، قرر مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي تأجيل البدء في إعادة تحديث الدراسات الخاصة بالاستحواذ على البنك الأهلي المتحد وتكليف جهة استشارية عالمية بذلك، وذلك للمرة الثانية، بعد تأجيلها السابق في السابع من مايو الماضي، بسبب تداعيات كورونا.

وأوضح أن عملية تأجيل دراسة الاستحواذ على "الأهلي المتحد - البحرين" جاءت بالتنسيق مع الأخير، وحرصاً على مصالح المساهمين والمستثمرين في كلا البنكين.

وكان بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أعلن في مايو 2020 عن فسخ عقد الرئيس التنفيذي للمجموعة، مازن الناهض وسط أنباء عن خلاف في الرأي مع رئيس مجلس الإدارة، حمد المرزوق، في شأن خطط الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني.

وعلى إثر إنهاء العقد فإن "بيتك" كلف أحمد الخرجي بمهام الرئيس التنفيذي. وقالت مصادر مطلعة أن الناهض أبدى رأياً معارضاً لصفقة الاستحواذ، وأبلغه كتابياً لجميع أعضاء مجلس الإدارة.

وكان بيتك قد أعلن عن تأجيل خطة الاستحواذ حتى نهاية العام بسبب أزمة كورونا.

وقال بيت التمويل الكويتي "بيتك" في وقت سابق، إن قرار تأجيل إجراءات الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني، يراعي ضرورة دراسة المخاطر المُحتملة لجائحة "كورونا" وتأثيرها على أصول البنكَين، بجانب تحديث أي دراسات تم إجراؤها سابقاً، إن تطلب الأمر.