شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق السعودية تُقر اندماج "سامبا للأصول" في "الأهلي المالية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، على طلب اندماج شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار بصفتها الشركة المندمجة في شركة الأهلي المالية بصفتها الشركة الدامجة، وإلغاء الترخيص الممنوح لشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن ذلك ​بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي ولوائحه التنفيذية.

وأعلن البنك الأهلي التجاري في مطلع إبريل الماضي، عن انتهاء فترة اعتراض دائني مجموعة سامبا المالية ونفاذ اندماج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري، دون وجود أي اعتراضات لدائنين لم تتم تسويتها.

وأفاد البنك، بأنه بناءً على ذلك تنقضي مجموعة سامبا المالية وتنتقل جميع حقوقها والتزاماتها إلى البنك الأهلي، وذلك مقابل قيام البنك الأهلي بإصدار 1.478 مليار سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة ريالات للسهم الواحد لصالح المساهمين في مجموعة سامبا المالية "أسهم العوض".

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعيات العمومية غير العادية لكل من البنك الأهلي التجاري السعودي ومجموعة سامبا المالية، وافقت خلال مارس الماضي، على دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي وفقاً نظام الشركات.

يُذكر أن البنك الأهلي حقق صافي أرباح بلغ 11.41 مليار ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 11.44 مليار ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 16.7 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 16.4 مليار ريال خلال العام 2019.

وأرجع البنك ارتفاع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، والذي قابله جزئياً ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان.