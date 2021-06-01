شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا وإيران يكبحان ارتفاع إنتاج نفط أوبك في مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع إنتاج نفط دول منظمة أوبك في مايو مع الاتفاق على تخفيف قيود المعروض بموجب ترتيبات مع حلفاء، لكن تراجعا في الصادرات الإيرانية وتقليصات غير طوعية لدى أعضاء أفارقة مثل نيجيريا حدا من الزيادة.

وضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول المؤلفة من 13 عضوا 25.52 مليون برميل يوميا في مايو، وفقا للمسح، بزيادة 280 ألف برميل يوميا عن أبريل 2021. وارتفع الإنتاج في كل شهر منذ يونيو2020 عدا فبراير، بحسب مسح اعدته وكالة رويترز.

وبلغت نسبة التزام أوبك بالتخفيضات المتعهد بها 122% في مايو، بحسب المسح، مقارنة مع 123% في ابريل.

كانت أوبك وحلفاؤها قرروا بدءا من أول مايو تخفيف تخفيضات المعروض القياسية التي تقررت في 2020.

ويسمح الاتفاق بزيادة 277 ألف برميل يوميا في إنتاج أوبك في مايو مقارنة مع أبريل، وقد تعهدت السعودية بزيادة 250 ألف برميل يوميا في إطار خطة للتراجع التدريجي عن خفض طوعي قدره مليون برميل يوميا نفذته في فبراير ومارس وأبريل.

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات أمس الإثنين وسط تعاملات هادئة نتيجة إغلاق الأسواق في وول ستريت بسبب عطلة رسمية.

وشهدت وول ستريت عطلة رسمية أمس حيث تغلق أسواق الأسهم والسندات الأمريكية بمناسبة ما يعرف بيوم الذكرى.