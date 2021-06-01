شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد يزور حمد بن سهيل الخييلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وام

زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مساء الاثنين، حمد بن سهيل الخييلي وذلك بمنزل الأسرة في منطقة زاخر في مدينة العين.

ورحب الخييلي بزيارة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، معربا عن بالغ سعادته وتقديره وأفراد أسرته لهذه الزيارة. وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تعكس عمق الروابط التي تجمع بين القيادة وأبناء الوطن وتؤكد الحرص على التواصل معهم والالتقاء بهم. وحضر اللقاء فارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة.