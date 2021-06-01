شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن تمويل مشروعات مصر الصغيرة ومتناهية الصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الدولة المصرية، في تقديم الدعم الكافي لقطاع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال السنوات الماضية، وراتفعت بالتمويلات بشكل غير مسبوق، عبر جهاز المشروعات، وفيما يلى أبرز الأرقام عن التمويلات للمشاريع في مصر..

جهاز المشروعات يضخ 31.3 مليار جنيه منذ يوليو 2014 إلى 31 مارس 2021

توفير 2.065 مليون فرصة عمل عبر التمويلات المختلفة

ضخ 12.6 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة من خلال الجهات الوسيطة

4.5 مليار كإقراض مباشر للشباب

تمويل مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة بـ 1.655 مليار جنيه

محافظات الصعيد تستحوذ على النسبة الأكبرمن التمويلات بـ 44 %

38 % تمويلات المشروعات الصغيرة في الوجه البحرى

محافظات الحضر تستحوذ على 13 % من التمويل

المحافظات الحدودية تحصل على 5 % من التمويلات

حصلت الإناث على 46 % والذكور على 54 %