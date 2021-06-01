شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والأنظار على اجتماع المركزي الاسترالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية بالإضافة لكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وتظيره الياباني ووسط التطلع لقرارات وتوجهات بنك استراليا الاحتياطي.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت اتساعاً إلي ما قيمته 61.8 مقابل 61.7 في نيسان/أبريل الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر تصاريح البناء والتي أوضحت تراجعاً 8.6% مقابل ارتفاع 18.9% في آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 9.9%،

كما جاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مجمل أرباح التشغيل للشركات والتي أوضحت تقلص التراجع إلى 0.3% مقابل 4.8% في الربع الرابع الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لارتفاع 2.1%، بينما أظهرت قراءة الحساب الجاري اتساع الفائض إلى ما قيمته 18.3 مليار دولار استرالي مقابل 16.0 مليار دولار استرالي في الرابع الرابع، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 17.8 مليار دولار استرالي.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً إلى قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي والكشف عن بيان أسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيت الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%، على الصعيد الأخر، فقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الإنفاق الرأسمالي والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 7.8% مقابل 4.8% في الربع الرابع، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 6.7%.

وفي نفس السياق، تابعنا أيضا من قليل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد عالمياً، وثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 53.0 مقارنة بالقراءة الأولية لشهر أيار/مايو والتوقعات 52.5، ومقابل اتساع 53.6 في نيسان/أبريل.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.30% ليخسر 5.81 نقطة ويصل إلى المستوى 1,917.17، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.58% ليخسر هو الأخر 166.11 نقطة ويصل إلى المستوى 28,693.97.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية انخفاضاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.12% ليخسر 6.29 نقطة ويصل إلى المستوى 5,325.28، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.11% ليخسر هو الأخر 4.14 نقطة ويصل إلى المستوى 3,611.33.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.60% ليربح 176.07 نقطة ويصل إلى المستوى 29,327.87، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.53% ليربح هو الأخر 17.10 نقطة ويصل إلى المستوى 3,221.02.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.44% ليربح 54.82 نقطة ويصل إلى المستوى 12,375.54، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً نسبة 0.24% ليخسر 17.02 نقطة ويصل إلى المستوى 7,144.60.