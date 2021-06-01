شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأدنى له في أربعة أسابيع أمام نظيره الأمريكي والأنظار على المركزي الاسترالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نتذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ الرابع من أيار/مايو أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي ومع التطلع لقرارات وتوجهات بنك استراليا الاحتياطي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.38% إلى مستويات 0.7763 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7734 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7768، بينما حقق الأدنى له عند 0.7732.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت اتساعاً إلي ما قيمته 61.8 مقابل 61.7 في نيسان/أبريل الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر تصاريح البناء والتي أوضحت تراجعاً 8.6% مقابل ارتفاع 18.9% في آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 9.9%،

كما جاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مجمل أرباح التشغيل للشركات والتي أوضحت تقلص التراجع إلى 0.3% مقابل 4.8% في الربع الرابع الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لارتفاع 2.1%، بينما أظهرت قراءة الحساب الجاري اتساع الفائض إلى ما قيمته 18.3 مليار دولار استرالي مقابل 16.0 مليار دولار استرالي في الرابع الرابع، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 17.8 مليار دولار استرالي.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً إلى قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي والكشف عن بيان أسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تؤكد على اتساع عند ما قيمته 61.5 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 60.5 في نيسان/أبريل، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.2% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 60.8 مقابل 60.7 في نيسان/أبريل، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 88.9 مقابل 89.6، كما يأتي ذلك مع حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز في حدث عبر الإنترنت تستضيفه بوليتيكو.

وصولاً لحديث عضوة اللجنة الفيدرالية ونائبة محافظ الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد عن توقعات السياسة الاقتصادية والنقدية في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها النادي الاقتصادي بنيويورك، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق بحلول نهاية الأسبوع الجاري لمشاركة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاش تحت عنوان "المصارف المركزية وتغير المناخ: كيف تدير التوقعات وتوازن بين الإجراءات والتوصل وتساهم في التنسيق مع الجهات الفاعلة المهمة الأخرى؟" في المؤتمر الافتراضي العالمي جرين سوان 2021.