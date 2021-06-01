شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ينخفض بهدوء – تحليل - 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات سلبية هادئة ليبتعد تدريجياً عن المتوسط المتحرك 50، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، والتي تستهدف مستويات 1.2013 ثم 1.1900 على المدى القريب، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون مستوى 1.2090.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2000 والمقاومة 1.2120

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط