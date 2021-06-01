الاقتصاد

الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ينخفض بهدوء – تحليل - 01-06-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات سلبية هادئة ليبتعد تدريجياً عن المتوسط المتحرك 50، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، والتي تستهدف مستويات 1.2013 ثم 1.1900 على المدى القريب، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون مستوى 1.2090.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2000 والمقاومة 1.2120

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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