شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحتاج للعزم الإيجابي – تحليل - 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات سلبية طفيفة لكنه يعود للارتفاع ليبتعد عن حاجز 1900.00، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1928.60 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية قد تسبب تذبذب جانبي مؤقت قبل استئناف الارتفاع المتوقع.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن الثبات فوق 1890.00 مهم لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1890.00 والمقاومة 1935.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد