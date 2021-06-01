شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يفعّل النموذج السلبي – تحليل - 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار مقابل الفرنك عملية كسر دعم العلم الهابط المشار له في تقريرنا الأخير، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو مستوى 0.8900 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مرجحاً على المدى اللحظي والقصير ما لم يتم اختراق مستويات 0.9000 ثم 0.9030 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8920 والمقاومة 0.9030

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط