شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحصل على إشارات سلبية إضافية – تحليل - 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بإيجابية ليختبر المقاومة المحورية 0.7765، ولا يزال دونه حتى الآن، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبي واضحة الآن، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي عند 0.7615.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.7765 سيدفع السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف زيارة مناطق 0.7900 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7670 والمقاومة 0.7780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط