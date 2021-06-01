شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحتاج حافز إيجابي – تحليل - 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر عقود خام برنت تداولات اليوم الإيجابية بإيجابية ملحوظة ليخترق حاجز 70.00، ويستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 68.30، بينما يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 71.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.00 والمقاومة 71.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد