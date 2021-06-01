شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول بإيجابية – تحليل - 01-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته الإيجابية ليبتعد عن المقاومة المخترقة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك يدعمان السعر بشكل إيجابي، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، بانتظار زيارة مستويات 67.95 ثم 69.55.

نذكر بأن الثبات فوق 65.60 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.60 والمقاومة 68.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد